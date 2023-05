Commissione europea: al via il 16 maggio a Bruxelles la prima riunione ministeriale del Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc) Ue-India

Al via il 16 maggio a Bruxelles la prima riunione ministeriale del Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc) Ue-India. “L’Uee l’India hanno un interesse comune nel garantire sicurezza, prosperità e sviluppo sostenibile sulla base di valori condivisi”. Lo comunica in una nota la Commissione europea. La riunione ministeriale sarà copresieduta, per l’Ue, dai vicepresidenti esecutivi, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis e, per l’India, da Subrahmanyam Jaishankar, ministro degli Affari esteri, Piyush Goyal, ministro del Commercio e dell’Industria e Ashwini Vaishnaw, ministro dell’Elettronica e della Tecnologia dell’informazione. A loro si uniranno l’Alto rappresentante e Vicepresidente, Josep Borrell e il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton. Lunedì 15 maggio, prima del Ttc, si terranno eventi correlati con la partecipazione di rappresentanti del mondo economico, accademico e della società civile. Tre gruppi di lavoro si sono concentrati su “tecnologie strategiche, governance digitale e connettività digitale; tecnologie energetiche verdi e pulite; commercio, investimenti e catene del valore resilienti”. Questo primo incontro segue il lancio del Ttc Ue-India il 6 febbraio 2023 e l’annuncio del Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del Premier indiano, Narendra Modi il 25 aprile 2022 a Nuova Delhi.