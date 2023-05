Mezzogiorno: Fondazione con il Sud, dal 16 maggio Stefano Consiglio sarà il nuovo presidente

Dopo 14 anni Carlo Borgomeo lascia la presidenza della Fondazione con il Sud. A raccogliere il testimone di Borgomeo, il presidente designato della Fondazione con il Sud è Stefano Consiglio, che si insedierà alla guida della Fondazione il 16 maggio.

Dalla sua costituzione ad oggi, la Fondazione con il Sud, ricorda una nota, ha sostenuto complessivamente più di 1.600 iniziative con oltre 282 milioni di euro. Di queste risorse private, il 12% (35,7 milioni di euro) è rappresentato da partenariati istituzionali e progetti in cofinanziamento con altre fondazioni ed enti privati e pubblici. In particolare, 21 milioni sono stati erogati per sostenere oltre 120 singoli progetti in cofinanziamento: importo raddoppiato con ulteriori 21,7 milioni di euro messi a disposizione da cofinanziatori terzi.

Dai dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio svolte dalla Fondazione sui progetti conclusi, si può confermare che a 4 anni dalla conclusione dei progetti, circa il 70% delle organizzazioni è in grado di mantenere vive le attività centrali che erano state oggetto di finanziamento.

Nel 2016 la Fondazione ha costituito l’impresa sociale “Con i Bambini”, soggetto attuatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa, nato nello stesso anno da un accordo tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, Governo e Terzo settore, attualmente presieduta da Marco Rossi-Doria.