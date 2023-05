Beni ecclesiastici: il 18 maggio incontro sul monastero di Santa Scolastica e il patrimonio librario delle biblioteche romane durante la Seconda guerra mondiale

Abbazia di Santa Scolastica. Protocenobio benedettino a Subiaco (Foto Sir)

Il 18 maggio 2023 (ore 10), in occasione delle “Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico” promosse dall’Ufficio dei beni culturali ed edilizia di culto della Cei, gli Istituti culturali dell’Abbazia Territoriale di Subiaco organizzano un incontro/colloquio con Andrea Paoli, co-curatore della sezione dedicata al patrimonio librario nella mostra “Arte Liberata 1937-1947” (Roma, Scuderie del Quirinale), dal titolo: “Custodi della Memoria: il monastero di Santa Scolastica e il patrimonio librario delle biblioteche romane durante la Seconda guerra mondiale”. Attraverso le parole di Paoli verranno ripercorse alcune delle vicende più drammatiche della storia dei monasteri sublacensi che videro la collaborazione della comunità monastica, guidata dall’allora abate Simone Lorenzo Salvi, con l’ispettore bibliografico Luigi De Gregori per porre in salvo negli ambienti del cenobio il patrimonio librario delle più importanti biblioteche romane dal tragico evolversi delle vicende belliche. “Solo grazie alla prontezza e al coraggio di queste e di tante altre figure – spiegano gli organizzatori – gran parte del patrimonio culturale italiano fu preservato dalla dispersione e dalle distruzioni causate dai bombardamenti aerei e dalle razzie”. L’iniziativa dedicata principalmente alle scuole superiori, è aperta a tutti e sarà “un’occasione preziosa per tornare ad interrogarsi sul valore e il significato del patrimonio culturale e sull’importanza dell’apertura agli altri, dell’inclusività e della partecipazione attiva nella società”. Al termine dell’incontro seguirà una visita guidata nel monastero di S. Scolastica a cura dell’associazione culturale “Ora et Labora”.