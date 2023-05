Papa Francesco: “cultura poco amica, se non nemica, della famiglia” , “donne schiacciate dalla regola del lavoro selettivo”

Oggi siamo di fronte ad “una cultura poco amica, se non nemica, della famiglia, centrata com’è sui bisogni del singolo, dove si reclamano continui diritti individuali e non si parla dei diritti della famiglia”. Ne è convinto il Papa, che nel discorso pronunciato a Roma in occasione della terza edizione degli Stati Generali della Natalità ha denunciato “condizionamenti quasi insormontabili per le donne”. “In questo momento le donne sono schiave di questa regola del lavoro selettivo, che impedisce poi la maternità”, ha aggiunto a braccio. “Le più danneggiate – ha spiegato – sono proprio loro, giovani donne spesso costrette al bivio tra carriera e maternità, oppure schiacciate dal peso della cura per le proprie famiglie, soprattutto in presenza di anziani fragili e persone non autonome. Certo, esiste la Provvidenza, e milioni di famiglie lo testimoniano con la loro vita e le loro scelte, ma l’eroismo di tanti non può diventare una scusa per tutti”.