Sinodo: approvato l’Instrumentum laboris, verrà pubblicato a giugno

Il 10 e11 maggio il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo si è incontrato a Roma per confrontarsi sull’Instrumentum laboris, il documento di lavoro per i partecipanti alla prima sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-29 ottobre 2023). In seduta plenaria e in gruppi di lavoro linguistici, i membri del Consiglio accompagnati da alcuni consultori hanno rivisto, emendato e approvato l’Instrumentum laboris, la cui pubblicazione è prevista per l’inizio del mese di giugno. I partecipanti – informa la Segreteria generale del Sinodo – hanno anche approvato la metodologia dell’assemblea. I lavori hanno visto, inoltre, una riflessione attorno alla preparazione dei partecipanti e alcune informazioni relative alla Veglia Ecumenica di preghiera del prossimo 30 settembre all’interno dell’iniziativa Together2023 www.together2023.net e al ritiro spirituale per i partecipanti all’assemblea (1-3 ottobre 2023). “La riunione si è svolta in un clima di grande fraternità ed è stata scandita da diversi momenti di preghiera e tempi per la riflessione personale”, si legge ancora nel comunicato.