Diocesi: Acr Fano, sabato 13 maggio all’anfiteatro Rastatt la Festa degli incontri con 400 ragazzi

Sarà l’anfiteatro Rastatt di Fano ad ospitare sabato 13 maggio la Festa degli incontri, appuntamento promosso dall’Azione Cattolica dei ragazzi diocesana. Attesi circa quattrocento partecipanti per un pomeriggio di giochi e festa. “Scendiamo in campo”, si legge in una nota, è “lo slogan del pomeriggio”; un “impegno a mettersi in gioco con il cuore, in maniera corretta e leale; impegnarsi a dare il meglio, cercando nel gioco e nello stare insieme un’occasione di crescita e di prova, accettando anche la sconfitta”. Il pomeriggio, con inizio alle 15, sarà caratterizzato da attività in piccoli gruppi lungo il lungomare, momenti di animazione, merenda e preghiera conclusiva guidata dall’amministratore apostolico, mons. Armando Trasarti. “Sarà anche l’occasione per i ragazzi dell’Acr – prosegue la nota – di salutare e ringraziare il vescovo che in questi anni non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo sostegno”.