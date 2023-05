Domani, sabato 13 maggio, nel santuario Madonna Divino Amore, in via del Santuario, 10, a Roma, si svolgerà l’incontro di “Pastorale Amoris Laetitia – Gruppi per separati cattolici” di tutte le parrocchie di Roma, che si terrà a partire dalle 16. Interverrà il presidente nazionale dell’Associazione Famiglie separate cristiane, Ernesto Emanuele. L’appuntamento si aprirà con l’accoglienza, le presentazioni e la condivisione. Alle ore 17 la recita del rosario e alle 18 la celebrazione della messa.