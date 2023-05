Commissione europea: sondaggio Eurobarometro, “il 61% degli intervistati italiani chiede meno burocrazia”

Nel sondaggio flash di Eurobarometro, condotto ad aprile 2023, gli europei apprezzano che l’Ue fornisca competenze e sostenga gli Stati membri nella progettazione e nell’attuazione di riforme in diversi settori politici. “Il 61% degli intervistati italiani chiede meno burocrazia” nella pubblica amministrazione italiana e il 49% insiste sulla necessità di “dipendenti pubblici più qualificati”. Per il 56% degli italiani la PA italiana è “troppo lenta” e per il 49% “i dipendenti pubblici dovrebbero essere più qualificati”. Lo comunica l’Esecutivo europeo in una nota. Secondo Bruxelles il sondaggio di Eurobarometro conferma l’importanza dello Strumento di sostegno tecnico (STI) con cui la Commissione fornisce assistenza tecnica alle riforme nell’Ue, su richiesta delle autorità nazionali. “Lo STI può anche aiutare gli Stati membri a progettare, modificare, attuare e rivedere le riforme di transizione incluse nei loro Piani di ripresa e resilienza (RRP)”. Nell’Eurobarometro, gli europei ritengono che per aumentare la fiducia nella pubblica amministrazione del proprio Paese, questa debba essere meno burocratica (52%) e più trasparente (44%). Il 42% degli europei conferma l’importanza del sostegno dell’Ue ai Paesi europei nella gestione delle crisi, come pandemie, disastri naturali o conflitti. Il 34% ritiene che l’Ue potrebbe fornire conoscenze e competenze agli Stati membri nella progettazione e nell’attuazione delle riforme.