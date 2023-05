Sport: Salesiani, al via in Sicilia le Pigiessiadi. Coinvolgono 660 tra atleti e dirigenti

Torna l’annuale appuntamento delle Pigiessiadi, la kermesse sportiva regionale organizzata dalle Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia. La manifestazione è il secondo impegno regionale dopo il trofeo Sicily Cup celebrato l’8 maggio e vinto dal Comitato Provinciale di Caltanissetta.

L’appuntamento in programma da ieri al 14 maggio 2023 si svolgerà presso la struttura ricettiva Athena Resort e vedrà impegnati circa 660 persone tra atleti e dirigenti accompagnatori. “Le squadre – spiega Massimo Motta – provenienti da ogni angolo della Sicilia sono in totale 37 tra calcio a 5 e pallavolo. Ogni anno è sempre una grande emozione organizzare questa manifestazione sportiva. Un evento che fa vivere i veri valori dello sport, un’esperienza che per molti atleti rimane un ricordo nel tempo”. La manifestazione riguarderà le due discipline prevalenti in Sicilia: calcio a 5 e pallavolo. Le Pigiessiadi 2023 sono oramai un format sportivo collaudato, che nel tempo ha regalato sempre tante emozioni. Ed oggi sono l’ingrediente giusto per uno sport che sa sognare insieme ai giovani.