Diocesi: Bologna, domenica 14 maggio in città la camminata “Run for Mary” dedicata alla Madonna di San Luca

Tornerà domenica 14 maggio la “Run for Mary”, camminata ludico-motoria di 5 chilometri aperta a tutti, che percorrerà le vie del centro storico di Bologna partendo alle 18 sotto le Due Torri, da strada Maggiore, angolo Piazza Ravegnana, per concludersi nel cortile dell’arcivescovado. La “Run for Mary” è proposta dal Comitato per le Manifestazioni petroniane in occasione della visita in città della Madonna di San Luca, in collaborazione con Enti sportivi della città, Associazione panificatori di Bologna e Provincia, ResArt e Petroniana Viaggi.

“Sono molto emozionato – afferma don Massimo Vacchetti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero – perché da una sollecitazione dell’arcivescovo è nata questa corsa che, in pochi anni, è divenuta nota. Il portico che conduce a San Luca è di fatto una grande palestra a cielo aperto e c’è un mondo di sportivi lungo quella imperiosa salita. La ‘Run for Mary’ è un invito a tutti loro a raggiungerla nei giorni in cui l’Immagine della Madonna di San Luca è in cattedrale”.

Intanto, è in corso anche l’iniziativa “P’Arte la Run”, curata dall’associazione “Via Mater Dei”, grazie alla quale ogni anno viene restituita alla comunità un’opera d’arte bisognosa di restauro ed espressione della religiosità popolare. Quest’anno l’intervento riguarderà un’immagine della Madonna di San Luca, in via Piella, opera di Francesco Brizio, pittore bolognese vissuto tra il 1574 e il 1623, e posta nel Serraglio di Porta Govese, oggi noto come Torresotto di via Piella.