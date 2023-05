Movimenti: Assemblea Generale Charis 2023, strumento “al servizio di tutte le espressioni del Rinnovamento Carismatico Cattolico”

Il giorno di Pentecoste del 2019, in aula Paolo VI in Vaticano, ha iniziato la sua attività Charis, Catholic Charismatic Renewal International Service, organismo di Servizio Internazionale con personalità giuridica pubblica, voluto da Papa Francesco. “È un ente – si legge in un comunicato – al servizio di tutte le espressioni del Rinnovamento Carismatico Cattolico, una “corrente di grazia” anche frutto del Concilio Vaticano II. Charis è uno strumento per promuovere e lavorare per l’unità nel corpo di Cristo”. Il moderatore e il primo Servizio Internazionale di Comunione sono stati nominati dal Papa con un mandato triennale. Questa scadenza è ormai alle porte. In vista dell’Assemblea Generale per l’elezione degli organi statutari, nei giorni 29-31 ottobre 2023 si verificherà un evento storico: i coordinatori dei Servizi Nazionali di Comunione Charis di tutte le Nazioni ed altre figure istituzionali si riuniranno a Roma ed eleggeranno per la prima volta il Moderatore e il Servizio Internazionale di Comunione di Charis secondo gli ordinamenti dello Statuto.