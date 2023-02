Consiglio d’Europa: il 24 febbraio, a un anno dall’inizio della guerra, cerimonia a sostegno del popolo ucraino

Il 24 febbraio il Consiglio d’Europa terrà una cerimonia per ricordare un anno di guerra, con l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, seguita da una riunione straordinaria del Comitato dei ministri. Alle 9.00 il ministro degli Esteri dell’Islanda e presidente del Comitato dei ministri, Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir, il Segretario generale, Marija Pejčinović Burić, il presidente dell’Assemblea parlamentare, Tiny Kox, e il vice ministro degli Affari esteri dell’Ucraina parleranno ai convenuti per la cerimonia sul piazzale del Consiglio d’Europa. L’inno nazionale dell’Ucraina e l’inno europeo saranno eseguiti da Iryna Duvarry. Alle 9.45, presso il foyer del Comitato dei ministri, verrà inaugurata ufficialmente una mostra fotografica dal titolo “L’anno della resilienza”. Alle 10.00 si terrà una riunione straordinaria dei deputati dei ministri (ambasciatori dei 46 Paesi membri CdE) sulle conseguenze dell’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina: qui la trasmissione in diretta. Il 23 e 24 febbraio il Palais de l’Europe si illuminerà con i colori della bandiera ucraina.