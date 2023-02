Gmg Lisbona 2023: Movimenti cattolici internazionali in visita al Comitato organizzatore

Visita, nei giorni scorsi, di un gruppo di rappresentanti dei movimenti cattolici di vari Paesi e internazionali, alla sede del Comitato Organizzatore Locale (Col) della Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) di Lisbona. Scopo della visita, spiegano dal Col, “conoscere coloro che lavorano quotidianamente alla preparazione di questo incontro dei giovani di tutto il mondo con il Papa, nonché per preparare la venuta dei giovani di ciascuno dei movimenti”. Erano presenti i movimenti internazionali “Jesus Youth”, rappresentato da Raiju Varghese e Manoj Sunny, dall’India, “Youth Arise International”, rappresentato da Henry Earle Jr, il “Catholic Christian Outreach” (Cco) del Canada, rappresentato da Jeff Lockert, Benjamin Turland e Jackie O’Donnell, la “Comunità Magnificat”, rappresentata da Gian Luigi, Corrado ed Henry Cappello, e infine il “Rinnovamento nello Spirito Santo” (Rns), con la presenza di Paolo Zunino. I giovani di Catholic Christian Outreach si incontreranno a Toronto prima di partire per il Portogallo, “per conoscersi e pregare insieme”, ha detto Lockert. Prima di arrivare a Lisbona, i giovani canadesi si fermeranno a Fatima. Per quanto riguarda la Gioventù Gesuita, la preparazione alla Gmg è iniziata a gennaio e i giovani sono “motivati e si sentono incoraggiati a vivere la loro fede”, ha sottolineato Manoj Sunny. “La motivazione è maggiore perché si tratta di qualcosa che non faranno da soli, ma con milioni di persone al loro fianco, con la stessa fede”, ha aggiunto. Per Henry Earle di Youth Arise International, “la preparazione ha affrontato le questioni logistiche. Dopo di che, si tratta di gestire le aspettative delle persone sul numero di giorni di assenza e di insegnare loro qualcosa di più sulla fede stessa”.