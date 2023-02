Terremoto in Turchia e Siria: Albenga-Imperia, il 19 marzo in tutte le chiese della diocesi colletta a favore delle popolazioni colpite

La diocesi di Albenga-Imperia, facendo proprio l’appello della Cei per una colletta per i terremotati di Turchia e Siria, ha organizzato la colletta diocesana che si terrà, in tutte le chiese della diocesi il 19 marzo, IV domenica di Quaresima.

“Per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali di chi è stato colpito da questa calamità – viene ricordato dalla diocesi in una nota –, la Cei ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell’8xmille per iniziative di carità di rilievo nazionale. Tale somma sarà erogata tramite Caritas Italiana, già attiva per alleviare i disagi causati dal sisma e a cui è affidato il coordinamento degli interventi locali. Continua a crescere, infatti, il numero delle vittime accertate, mentre sono ancora diverse migliaia le persone disperse e quelle ferite. Drammatica anche la condizione dei sopravvissuti, che hanno bisogno di tutto, stretti tra le difficoltà del reperimento di cibo e acqua e le rigide condizioni climatiche”.