Diocesi: Urbino, il saluto di mons. Tani e l’insediamento del nuovo vescovo mons. Salvucci

(foto diocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado)

Domenica 26 febbraio, alle ore 17 nella basilica di Urbino, mons. Giovanni Tani saluterà la comunità diocesana celebrando la messa alla quale parteciperanno sacerdoti, religiosi, religiose, associazioni e movimenti. Venerdì 3 marzo inizierà invece il programma per l’insediamento di mons. Sandro Salvucci come nuovo vescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, con il primo incontro con i giovani previsto alle ore 20,45 nel santuario del Pelingo. Sabato 4 marzo alle ore 16,30, i fedeli si raduneranno in piazza Elisabetta Gonzaga per accompagnare il prelato nel pellegrinaggio al santuario del Sacro Cuore di Gesù in Ca’ Staccolo, dove alle ore 17 si svolgerà un momento di preghiera. Domenica 5 marzo alle ore 15,30, autorità e fedeli si raduneranno nel Borgo mercatale di Urbino, da dove partirà il corteo che, assieme a mons. Salvucci, attraverserà Porta Valbona per recarsi al Palazzo Ducale dove, alle ore 16, è previsto il saluto delle autorità civili e militari. Alle ore 17 nella basilica di Urbino, inizierà invece il solenne pontificale per l’Inizio del ministero pastorale nell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado.