Diocesi: Genova, incontro domani con mons. Molinari su “La questione del lavoro nella nostra città – criticità e prospettive”

Nell’ambito del Percorso diocesano di formazione socio-politica alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, domani, sabato 18 febbraio alle ore 10.30 alla Sala Quadrivium, mons. Luigi Molinari, direttore dei Cappellani del Lavoro (Armo) interviene sul tema “La questione del lavoro nella nostra città – criticità e prospettive”. “Sarà un’occasione – si legge in una nota della diocesi – per riflettere sulle possibilità offerte dall’arrivo dei fondi del PNRR per Genova rispetto alla creazione di nuovi posti di lavoro nell’ambito delle opere e dei cantieri che coinvolgeranno la città per i prossimi anni. La testimonianza di Mons. Molinari, che da lunghissimo tempo presta servizio nella pastorale del lavoro, offrirà spunti che, a partire dalla sua storica esperienza, inquadreranno la visione della Chiesa diocesana su questi temi”.