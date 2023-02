Diocesi: Caritas Carpi, nel 2022 sostenuti dall’Emporio Cinquepani 590 nuclei familiari

Nel corso del 2022 l’Emporio Cinquepani di Carpi, in via Cattani 69, ha sostenuto 590 nuclei famigliari inviati dalle parrocchie del territorio della diocesi, dai Servizi Sociali e da Porta Aperta. Il dato comprende anche 116 nuclei di profughi provenienti dall’Ucraina che si sono rivolti alla Caritas diocesana.

Il negozio è aperto a tutti per una normale spesa e, nello stesso tempo, aiuta le famiglie in difficoltà offrendo loro la possibilità di fare la spesa attraverso schede prepagate o con diverse percentuali di sconto. Il progetto dell’Emporio Cinquepani può contare, sin dall’inizio, su alcuni sostenitori fondamentali: il Comune di Carpi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Palazzo Foresti e il Lions Club Carpi Host. Insostituibile, ha sottolineato inoltre il presidente della Fondazione Focherini, “il ruolo che svolgono, da sempre, i volontari, oltre 25 persone, adoperandosi gratuitamente per l’impegnativo funzionamento dell’Emporio. Grazie a loro e al personale del negozio i clienti vengono accolti in un clima cordiale e famigliare”. Sempre grazie a questo contesto favorevole è stato possibile attivare ad oggi 5 tirocini per persone disoccupate o con difficoltà. Sono 590 le tessere consegnate complessivamente nell’anno 2022: 315 a nuclei famigliari inviati dalle parrocchie della città di Carpi e di alcune frazioni (per un totale di 829 persone); 127 a nuclei inviati dai Servizi Sociali del Comune di Carpi (per un totale di 245 persone); 32 a nuclei segnalati da Porta Aperta (per un totale di 64 persone); 116 legate all’Emergenza Ucraina (per un totale di 367 persone).

Nel 2022, le persone complessivamente sostenute dall’Emporio sono state 1505. Escludendo i nuclei provenienti dall’Ucraina, le famiglie sono state in tutto 474; quelle italiane costituiscono il 49% (232), quelle straniere il 51% (242). L’importo per le schede emesse nel 2022 a favore dei nuclei famigliari inviati dalle parrocchie e da Porta Aperta ammonta ad oltre 98.600 euro (56%); per i nuclei inviati dai Servizi Sociali del Comune di Carpi oltre 20.000 mila euro (11%); per le famiglie giunte dall’Ucraina oltre 58.500 euro (33%). L’importo totale delle schede emesse è di 177.252 euro.