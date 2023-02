Austria: “Digiuno dell’auto”, torna la proposta per la Quaresima. Iniziative per coinvolgere le scuole

Con la Quaresima torna il digiuno “dell’auto”: le Chiese cattolica ed evangelica austriache invitano le persone a lasciare l’auto il più spesso possibile. “Vi invitiamo a utilizzare la Quaresima per percorrere brevi distanze, per pedalare di più o per gli spostamenti necessari con i mezzi pubblici”, sottolinea Markus Gerhartinger, portavoce dell’iniziativa, in un comunicato. La tradizionale campagna di digiuno in auto per la Quaresima è sostenuta anche dal ministro per la Protezione del clima, Leonore Gewessler (Verdi). La Quaresima offre l’opportunità di ripensare le proprie abitudini e di mettere in pratica nuovi comportamenti attraverso la rinuncia della comodità automobilistica: “Purtroppo, il traffico automobilistico è ancora la seconda causa di gas serra e l’unica voce in cui le emissioni di Co2 sono aumentate in modo significativo”, afferma Gerhartinger. Per poter raggiungere gli obiettivi climatici obbligatori, si chiede di ridurre il limite di velocità sulle autostrade e sulle strade di campagna come “contributo significativo” alla protezione del clima. È prevista anche una campagna scolastica che ha lo scopo di incoraggiare gli alunni a proteggere attivamente il clima: è stato realizzato un poster con l’immagine di un albero da appendere in classe o nell’auditorium dell’edificio scolastico, sul quale gli alunni attaccano una foglia verde per ogni giorno in cui non sono andati a scuola in auto. L’obiettivo è quello di attaccare quante più foglie possibile entro la fine della Quaresima. Il premio è un albero da frutto per l’orto della scuola. Chiunque si registri su www.autofasten.ati potrà inserire un’autovalutazione del proprio comportamento di mobilità e ricevere una valutazione delle proprie emissioni personali di Co2, oltre a suggerimenti per pianificare la mobilità quotidiana e le vacanze.