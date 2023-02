Serbia: a mons. Hocevar l’Ordine della Bandiera serba. L’arcivescovo emerito, “abbiamo un futuro nella misura in cui amiamo”

(Foto Diocesi di Belgrado)

In occasione della festa nazionale della Serbia, 15 febbraio, il Presidente della Repubblica Alexander Vucic ha insignito l’arcivescovo emerito di Belgrado, mons. Stanislav Hocevar, con l’Ordine della Bandiera serba, per i suoi “meriti eccezionali” e il “contributo personale alla diffusione dell’armonia, della pace, dello spirito di tolleranza e della collaborazione tra le varie confessioni”. La cerimonia si è svolta nell’edificio della Segreteria generale del Presidente alla presenza della premier Ana Brnabic, del presidente della Repubblica serba di Bosnia-Erzegovina Milorad Dodik, del patriarca della Chiesa ortodossa serba Porfirije, dell’arcivescovo di Belgrado mons. Ladislav Nemet. Mons. Hocevar ha espresso la sua gratitudine alla Serbia e ha affermato “di custodire per i suoi abitanti ricordi belli, con amore, preghiera e auguri speciali”. “Tutti noi abbiamo un futuro solo nella misura in cui amiamo, rispettiamo, collaboriamo e ci sacrifichiamo l’uno per l’altro”, ha affermato l’arcivescovo emerito.