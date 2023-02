Ucraina: Gorizia, oggi e il 23 febbraio appuntamenti di riflessione e preghiera per invocare la pace

In occasione del primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina, sono state organizzate, a Gorizia, due appuntamenti di riflessione e preghiera promosse dalle comunità cristiane della città.

Per la serata di oggi, venerdì 17 febbraio, alle 19 presso la chiesa valdese-metodista di via Diaz, è in programma un incontro di approfondimento dal titolo “Un’etica per la pace”. Interverrà il prof. Fulvio Ferrario, docente di Teologia sistematica presso la Facoltà di Teologia Valdese di Roma, che dialogherà con il prof. Andrea Bellavite. Giovedì 23 febbraio, alle 17.30, la chiesa di S. Rocco ospiterà un incontro di preghiera per continuare ad invocare la pace. “Nella comunità di S. Rocco – ricorda la diocesi di Gorizia in una nota – dal 17 febbraio 2022 ogni giovedì, con costanza, si è continuato a pregare per la pace. Quello di giovedì 23 febbraio sarà un momento di preghiera particolarmente intenso e significativo”.