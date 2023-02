Diocesi: Roma, ciclo di seminari per universitari e genitori sul disagio giovanile

Al via da ieri il ciclo di seminari formativi dal titolo “Dentro il cuore dei ragazzi per educare alla genitorialità”. I seminari formativi sono organizzati dalla Comunità Pastorale “Chiesa in Uscita” Borghetto dei Giovani della diocesi di Roma in collaborazione con le parrocchie della Prefettura di Ostia. Si tratta di 5 seminari formativi rivolti a giovani universitari e genitori finalizzati ad approfondire non solo il disagio giovanile in atto ma anche le potenzialità dei giovani affinché vengano ricostruiti e ben valorizzati i legami familiari tra figli e genitori. Diversi saranno i temi trattati quali: “Identità genitoriale”, “Rispetto delle regole – limiti e responsabilità”, “Prendersi cura”, “Figli difficili” e “Vocare alla vita”. I seminari saranno tenuti da: don Generoso Simeone e don Cosmo Scardigno, responsabili del “Borghetto Giovani”, Marco Valeri, docente di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, Arianna Berretta, psicologa clinica e dell’età evolutiva e da fra Paolo Maiello, segretario provicnale e Regionale Cism e vicario della provincia “San Bonaventura” dei Frati Minori Lazio-Abruzzo. I seminari sono patrocinati dalla diocesi di Roma.