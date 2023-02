Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, da marzo un corso di formazione per un volontariato di prossimità

(Foto: Caritas Bolzano-Bressanone)

La Caritas di Bolzano-Bressanone offre a chi desidera attivarsi o è già attivo nel volontariato sociale un corso di formazione su tematiche concernenti la relazione d’aiuto. Il corso, “Guardare oltre”, è strutturato su 6 moduli e si svolgerà dal 3 marzo al 19 maggio, offrendo la possibilità di visitare e conoscere molti dei servizi Caritas che cercano volontari. La formazione è bilingue e gratuita per tutti i partecipanti.

“Fare volontariato con le persone significa entrare in relazione in modo rispettoso, onesto e non giudicante, valorizzando l’altro nella sua unicità: può sembrare facile, in realtà richiede una profonda attenzione, un certo esercizio e la capacità di condividere riflessioni. Sono queste le competenze che desideriamo esercitare con i partecipanti: ognuno e ognuna potrà mettere in gioco le proprie conoscenze, portando esempi tratti dalla propria esperienza”, afferma Francesca Boccotti, coordinatrice del progetto e collaboratrice del servizio Caritas parrocchiali e volontariato.

Responsabili e collaboratori di diversi servizi della Caritas si sono messi a disposizione come referenti per accompagnare questo progetto formativo. Il corso si svolgerà dal 3 marzo al 19 maggio, in 6 moduli, offrendo la possibilità di conoscere e visitare diversi servizi Caritas. I partecipanti possono seguire il corso integralmente, oppure scegliere solo i moduli che ritengono di proprio interesse. Conclusa la formazione, chi lo desidera, potrà svolgere un periodo di prova nei servizi della Caritas, ed eventualmente essere inserito nell’organizzazione come volontaria o volontario.

Il programma della formazione è consultabile su caritas.bz.it.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, contattare il servizio Caritas parrocchiali e volontariato, che si torva in via Cassa di Risparmio 1 a Bolzano, al numero 0471 304 332 oppure all’indirizzo e-mail francesca.boccotti@caritas.bz.it.