Quaresima: Pesaro e Urbino. Ogni giovedì incontri di ascolto e di preghiera con l’arcivescovo Salvucci

Durante il tempo di Quaresima 2023, ogni giovedì, a partire dal 23 e fino al 30 marzo, l’Arcivescovo Sandro Salvucci animerà degli incontri di ascolto e di preghiera, della durata di un’ora, centrati sul Vangelo della domenica successiva. “Per usare un’espressione di don Tonino Bello – si legge in una nota dell’arcidiocesi -, sarà un percorso spirituale che va “dalla testa ai piedi”. Gli incontri di “meditazione quaresimale” saranno itineranti: i primi tre in chiese dell’Arcidiocesi di Pesaro, gli ultimi tre in altrettanti luoghi dell’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Ogni incontro sarà caratterizzato dalla proclamazione del Vangelo, dalla meditazione dell’Arcivescovo, da un tempo di preghiera silenziosa davanti all’Eucaristia, da una preghiera di invocazione e, infine, dal suggerimento di “esercizi” per la vita quotidiana. L’ultimo appuntamento, nel santuario del Sacro Cuore di Gesù di Urbino, sarà una liturgia penitenziale con la celebrazione delle confessioni. Per favorire la partecipazione più ampia dei fedeli, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming, accessibile attraverso i canali social delle due arcidiocesi. Qui la locandina con il programma degli incontri.