Romania: i preti polacchi vincitori del campionato europeo di calcio a 5. Papa Francesco, “riaffermare il valore della fraternità sacerdotale”

Dopo numerose partite giocate in due giorni, la squadra della Polonia ha vinto il 15° Campionato europeo di calcio a 5 per i sacerdoti cattolici, svoltosi a Timișoara, in Romania, dal 13 al 16 febbraio. Si è trattato di un evento “inteso a riaffermare il valore dell’incontro e della fraternità sacerdotale”, come l’ha definito Papa Francesco, in un messaggio rivolto ai partecipanti. Il Papa ha espresso, inoltre, la speranza che l’iniziativa sia d’impulso “per intensificare la cooperazione reciproca tra le persone di varie provenienze, come anche per promuovere l’ospitalità che sorpassa qualsiasi marginalizzazione”; che “contribuirà a intensificare i sentimenti di autentica amicizia e a una fruttuosa condivisione delle esperienze di vicinanza al popolo al quale siete stati inviati come messaggeri della tenerezza e dell’amore di Dio”. “Vi auguro di essere giocatori di squadra – ha aggiunto –; questo è importante non solo per raggiungere i traguardi sportivi, ma è essenziale per camminare insieme come Chiesa”. I vincitori hanno ricevuto i premi dalle mani del vescovo di Timișoara, mons. Iosif Csaba Pál. Al secondo e terzo posto si sono classati Portogallo e Bosnia-Erzegovina. Il miglior marcatore è stato don André Meireles (Portogallo), con otto gol, il miglior portiere don Damian Stala (Polonia), il miglior giocatore tecnico don Josip Papak (Bosnia-Erzegovina) e la squadra ceca ha vinto il premio della correttezza. La prossima edizione sarà a Scutari, in Albania, tra 5 e 9 febbraio 2024.