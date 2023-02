Terremoto in Turchia e Siria: Rimini, iniziative di sostegno ai tantissimi sfollati colpiti dall’emergenza

La grande tragedia del terremoto che il 6 febbraio ha colpito Turchia e Siria ha fin da subito spinto la comunità diocesana riminese a organizzarsi per realizzare iniziative di sostegno ai tantissimi sfollati colpiti dall’emergenza. Nello specifico, sono due le proposte attualmente in essere. La Caritas diocesana di Rimini, accogliendo l’iniziativa di Caritas Italiana, organizza una raccolta fondi per sostenere l’aiuto e la ricostruzione in Turchia e Siria. È possibile donare (al conto corrente della Caritas riminese: IT21T0623024206000043130436) indicando come causale “Terremoto Turchia-Siria 2023”.

L’altra iniziativa è legata alla celebrazione delle Ceneri. Il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, ha infatti convocato le comunità parrocchiali, le associazioni, i movimenti e quanti interessati a partecipare alla celebrazione delle Ceneri, in programma per mercoledì 22 febbraio presso la basilica cattedrale (ore 20.30): durante la serata, che avrà carattere penitenziale con la celebrazione della Parola, il segno delle ceneri e la possibilità di confessarsi, si terrà una raccolta fondi per i terremotati della Turchia e Siria. “Come diocesi, stiamo predisponendo proposte di aiuto concreto – sottolinea don Maurizio Fabbri, vicario generale della diocesi –. Nel frattempo, portiamo nella preghiera questo dramma, inserendo nella preghiera dei fedeli delle celebrazioni eucaristiche festive un’intenzione specifica per le vittime del terremoto”.