Commissione Ue: “Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque”. 20 progetti con 117 milioni di euro del programma Horizon Europe

La Commissione europea finanzierà 20 progetti, con 117 milioni di euro del programma Horizon Europe, per contribuire alla missione Ue “Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque” per tutelare la biodiversità, contrastare l’inquinamento e lavorare per un’economia blu sostenibile. Lo comunica la Commissione Ue in una nota. I progetti coinvolgono 297 partner di 39 Paesi, per la maggior parte Stati membri dell’Ue. L’obiettivo è anche sviluppare l’iniziativa “European Digital Twin Ocean” e incrementare la partecipazione dei cittadini alla missione. Alcuni progetti saranno presentati al primo Forum annuale delle missioni che si svolge oggi a Bruxelles. Partecipano i rappresentanti delle istituzioni Ue, delle regioni stakeholder delle Pmi e parti interessate. Si presenteranno nuovi progetti e si celebrerà il raggiungimento di 200 azioni promesse nella Carta della missione che contribuiranno al successo dell’attuazione della missione. “Oltre 200 azioni, dalle città alle regioni, dalle università alle Ong, dagli istituti di ricerca alle fondazioni, si sono impegnate a contribuire agli obiettivi della nostra missione ‘Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque’. Oggi rinnoviamo l’invito a tutti a partecipare alle quattro comunità Phare, attraverso i mari, gli oceani e i principali bacini fluviali dell’Ue”, ha dichiarato, la commissaria Ue per l’Innovazione e la ricerca, Mariya Gabriel.