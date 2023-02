Ucraina: Vicenza, veglia di preghiera con il vescovo ad un anno dall’inizio dell’invasione russa per “chiedere il dono della pace e la fine immediata della guerra”

Una veglia di preghiera venerdì 24 febbraio alle ore 20.45 nella Chiesa di San Giuseppe a Vicenza con il vescovo Giuliano Brugnotto ad un anno dall’inizio della invasione russa in Ucraina. “Il 24 febbraio 2022 – si legge in una nota della diocesi – siamo rimasti allibiti alla notizia di una “operazione militare speciale” delle truppe russe per demilitarizzare e denazificare l’Ucraina. Le notizie giunte nei mesi successivi ci hanno parlato di cifre orribili di morti e sofferenze: già a novembre le vittime superavano le centomila unità da una parte e dall’altra. E non si vedono spiragli di dialogo e di speranza. Per questo, ad un anno esatto dall’inizio della guerra, il Vescovo Giuliano invita tutti gli uomini e donne di pace ad una veglia di preghiera”. “Ci uniremo ai fratelli e sorelle ucraini che in questa Chiesa celebrano settimanalmente, per chiedere il dono della pace e della fine immediata della guerra”.