Messaggio Papa per la Quaresima: don Magnoni, “camminare insieme aiuta a costruire passi di comunità”

“Quando ero ancora ragazzo, credo avessi 13 o 14 anni, fu proprio l’esperienza della montagna a farmi dire con convinzione, per la prima volta: ‘Ma allora Dio esiste!’”. A rivelarlo è stato don Walter Magnoni, responsabile della comunità pastorale Madonna di Lourdes in Lecco e docente di Etica sociale nella la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che intervenendo alla conferenza stampa di presentazione – in sala stampa vaticana – del Messaggio del Papa per la Quaresima ha raccontato un’esperienza, “Domenica in montagna”, presentata come una proposta di sinodalità alle sue tre parrocchie di Lecco, un anno e mezzo fa: “Ogni mese dopo la messa domenicale partiamo a piedi per una delle tante mete che si possono raggiungere. Non è necessario iscriversi, basta venire a messa già pronti per il cammino. Non usiamo macchine o altri mezzi per avvicinarci ai monti, anche perché siamo davvero ai piedi delle montagne. Piccoli e grandi camminano insieme”. “Giunti alla meta condividiamo il pasto”, ha proseguito il relatore: “È bello vedere che c’è sempre qualcuno che offre agli altri qualcosa che ha cucinato. I ragazzi mangiano sempre in modo veloce e poi giocano all’aperto. Gli adulti parlano tra loro. Ci sono persone arrivate da poco in parrocchia che hanno l’opportunità di conoscere quelli che già vivono da sempre su quel territorio. Poi, prima di scendere, leggiamo insieme il discorso della Montagna e ogni volta qualcuno racconta perché ama una delle beatitudini narrate da Gesù. La preghiera del Padre nostro chiude questo momento comunitario. Mi rendo conto che è qualcosa di molto semplice, ma vedo come le persone che partecipano sentono che anche questo camminare insieme aiuta a costruire passi di comunità”.