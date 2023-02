Turismo: Norcia, alla Farnesina per la presentazione di un progetto rivolto agli oriundi italiani

Foto Comune di Norcia

Il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, e l’Assessore Giuseppina Perla, hanno partecipato questa mattina, insieme all’Assessore al Turismo della Regione Umbria Paola Agabiti, alla presentazione di un progetto rivolto ad 80 milioni di oriundi italiani e 6,5 milioni di Italiani all’estero. Lo riferisce il comune umbro in una nota. La giornata, presieduta dal vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha registrato anche gli interventi del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, del Ministro dell’Università Anna Maria Bernini e del Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. Presente anche Ivana Jelinic, nuovo Ceo di ENIT e già presidente della Fiavet. “Il turismo di ritorno oggi vale circa 5 miliardi di euro ed ha grandi potenzialità per ulteriori importanti sviluppi, tema discusso nella conferenza odierna con i principali attori del turismo in Italia” ha detto l’Assessore Perla. “Il 2023 sarà l’anno in cui verranno definite le linee operative e il 2024 sarà invece l’anno in cui il progetto inizierà ad esplicare i propri effetti” ha concluso il sindaco Alemanno.