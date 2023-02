Scoutismo: Masci, 22 febbraio Giornata del Pensiero un webinar con la testimonianza di tre scout ucraini

Un webinar con tre giovani scout ucraini, Iuryi Leshchynskyi, Lilia Mochul e Ivan Lemchuk, che racconteranno “la follia della guerra vissuta sulla loro pelle”: ad organizzarlo è il Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) per il prossimo 22 febbraio, Giornata del Pensiero, data simbolica nella quale l’associazione mondiale degli scout e delle guide (Wagggs), movimento che rappresenta oltre 10 milioni di Guide e Scout in 152 paesi, celebra il compleanno di Lord Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout e di Olave Baden-Powell, la Capo Guida Mondiale. Tema scelto per questa edizione “Il Nostro Mondo, il Nostro Futuro di Pace”. L’incontro sarà moderato dal Segretario Internazionale Masci, Carlo Bertucci. Per seguire il webinar: canale YouTube del Masci, ore 21: https://www.youtube.com/@MasciAdultiScout