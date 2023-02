Terremoto in Turchia e Siria: Termoli-Larino, la diocesi aderisce alla colletta nazionale del 26 marzo per le popolazioni colpite

Anche la diocesi di Termoli-Larino aderisce alla colletta nazionale promossa della Conferenza episcopale italiana per domenica 26 marzo a favore delle popolazioni colpite dal terremoto che il 6 febbraio scorso ha devastato la regione al confine tra Turchia e Siria. L’invito rivolto a tutti, viene spiegato in una nota, è quello di “partecipare alla colletta nazionale dando un segno concreto di solidarietà alle popolazioni così duramente colpite da questa catastrofe umanitaria che hanno bisogno di tutto”. Come ha scritto la Presidenza della Cei lanciando l’iniziativa, “sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà anche un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite”.

La diocesi di Termoli-Larino ricorda inoltre che sin d’ora è possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza: informazioni più dettagliate sono disponibili su www.caritas.it.