Benin: Opera Don Orione, inaugurata una nuova cappella presso la parrocchia “Saint Michel” di Akpassi. E’ ancora “sotto gli alberi”, appello perchè si costruisca una struttura

E’ stata celebrata la Messa di inaugurazione di una nuova cappella nel popoloso quartiere di Akpassi. Man mano che la città diventava sempre più grande – si legge in una nota dei religiosi – alcune famiglie si sono ritrovate lontane dalla parrocchia madre dedicata a San Michel. Così, i religiosi della Piccola Opera della Divina Provvidenza (Opera Don Orione) hanno ritenuto necessario, come riferisce padre Paul Assidenou, creare una nuova cappella nel quartiere Illaré per permettere un avvicinamento spirituale, ecclesiale e pastorale di queste famiglie esposte alle influenze di diversi movimenti religiosi che popolano i villaggi e le città di questa zona. “Abbiamo ricevuto in dono un terreno di 2 ettari dove sorgerà anche questa cappella per manifestare la nostra vicinanza spirituale e pastorale alle famiglie di questo quartiere”. La solenne Messa di inaugurazione ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli, giunti da ogni angolo del Comune di Bantè. Il parroco, padre Paul Assidenou, e i suoi confratelli hanno colto l’occasione per ravvivare la fede e la speranza di alcuni anziani del quartiere che avevano abbandonato la chiesa a causa della distanza. Per il momento le messe, come quella dell’inaugurazione, saranno celebrate sotto gli alberi poiché non c’è ancora una chiesa che possa accogliere i fedeli. “È il momento – aggiunge padre Paul Assidenou – di lanciare un accorato appello a tutti i benefattori, amici e alle persone di buona volontà affinché ci aiutino a costruire almeno una struttura per ripararci dal sole e dal caldo intenso che attualmente imperversa e presto dalle piogge già annunciate”.