Cammino sinodale: Andria, assemblea diocesana lunedì 20 febbraio con mons. Castellucci, “un percorso da compiere non nell’isolamento” ma “in ascolto e discernimento”

La Chiesa diocesana di Andria si appresta a vivere un’assemblea che si svolgerà lunedì 20 febbraio 2023 e che vedrà la presenza di mons. Erio Castellucci, vice presidente della Conferenza episcopale italiana e presidente del Comitato nazionale del cammino sinodale. L’assemblea – informa oggi una nota della diocesi – si terrà presso l’Auditorium “Riccardo Baglioni”, ad Andria (Piazzale Gran Sasso), con inizio alle ore 19. “Il cammino sinodale della Chiesa italiana – ricorda don Mimmo Basile Vicario Generale della diocesi di Andria – coinvolge l’intera comunità ecclesiale impegnata in un percorso di ascolto e discernimento in vista di un rinnovato slancio nell’annuncio del Vangelo e nella missione, per essere accanto agli uomini e alle donne nella complessità e nella bellezza di questo tempo di cambiamento”. Anche la Chiesa di Andria si è inserita in tale itinerario, “consapevole della strada da compiere non nell’isolamento, ma nella compagnia di ogni persona di buona volontà”. “Pertanto mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria, e l’équipe chiamata a seguire e promuovere il cammino sinodale diocesano – conclude don Mimmo Basile – hanno organizzato l’incontro affinché sia offerta, all’intera Chiesa locale, un’occasione unica per approfondire le dimensioni essenziali del percorso sinodale e per confrontarsi con l’aiuto di un relatore qualificato e autorevole”.