Giovanni Paolo I: Belluno, in serata incontro “L’umiltà a servizio della verità” con Andrea Tornielli

Sarà dedicato a “L’umiltà a servizio della verità” l’incontro dedicato all’eredità di Giovanni Paolo I in programma nella serata di oggi, venerdì 17 febbraio, a Belluno. A parlare di Albino Luciani, beatificato lo scorso 4 settembre da Papa Francesco in piazza San Pietro, sarà Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. L’appuntamento, ospitato dalle 20.30 nell’aula magna dell’Istituto Catullo (ingresso da via Garibaldi n. 10) ed è organizzato dalle parrocchie del centro storico di Belluno e dall’associazione Charles Peguy che – come viene spiegato sul sito web del settimanale diocesano “L’amico del popolo” –, “a pochi mesi dalla sua beatificazione, desiderano riprendere la riflessione su quanto Papa Luciani ha trasmesso con il suo magistero”.