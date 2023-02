Lotta alla corruzione: Parlamento europeo, affidate nuove competenze alla commissione speciale sulle interferenze straniere

Dopo l’indagine sul Qatargate, il Parlamento europeo affida nuove competenze per la lotta alla corruzione alla commissione speciale sulle interferenze straniere. La commissione speciale dovrà individuare le “carenze delle regole dell’Eurocamera sulla trasparenza, integrità, responsabilità e lotta alla corruzione”. Lo comunica l’Europarlamento in una nota. In particolare, il Parlamento europeo ha approvato un aggiornamento della denominazione e delle responsabilità della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell’Unione europea, inclusa la disinformazione (Ing2). La commissione dovrà proporre misure e raccomandazioni per attuare delle riforme, facendo riferimento alle risoluzioni parlamentari e alle buone pratiche di altri Parlamenti, in cooperazione con le commissioni Affari esteri e Affari costituzionali. La nuova denominazione sarà “commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell’Unione europea, inclusa la disinformazione, e sul rafforzamento dell’integrità, della trasparenza e della responsabilità al Parlamento europeo”.