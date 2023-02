Demografia: De Palo (Forum famiglie), “chiediamo urgentemente un patto bipartisan sulla natalità”

“Come dimostrano i numeri del rapporto Censis-Tendercapital c’è urgentemente bisogno di un patto bipartisan. La natalità è la nuova questione sociale, la vera sfida del futuro del Paese, un tema su cui non ci sono maggioranze e opposizioni, c’è solo un obiettivo da raggiungere per salvare il nostro tessuto sociale: quota 500mila nuovi nati ogni anno entro il 2033”. È il commento di Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari e della Fondazione per la natalità, ai dati raccolti ed elaborati nel rapporto Censis-Tendercapital che, ricorda una nota del Forum famiglie, “fotografano una realtà sociale ed economica preoccupante, segnata da incertezza, insicurezza e preoccupazione. Una situazione che pesa in particolare sulle famiglie italiane e che testimonia la necessità di nuove, incisive, politiche familiari in grado di invertire le attuali tendenze demografiche, mettendo il tema della famiglia al centro della prossima riforma fiscale e la natalità alla base delle strategie di sviluppo del Paese”.

“Oggi in Italia la nascita di un figlio è la seconda causa di povertà: mettiamo i giovani nelle condizioni di realizzare i loro sogni e automaticamente avremo anche più bambini – osserva De Palo -. Non possiamo permetterci tentennamenti o divisioni. Iniziamo a lavorare tutti insieme per la prossima legge di bilancio per aumentare l’assegno unico, modificare l’Isee, dare un peso ai carichi familiari e utilizzare i fondi del Pnrr per fare ripartire le nascite”. Fa “bene la ministra Roccella a parlare di inferno: se non facciamo qualcosa crollerà tutto il sistema Paese”, conclude il presidente del Forum e della Fondazione.