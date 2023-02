Diocesi: Ragusa, il vescovo La Placa incontra e benedice coppie di fidanzati

Sono stati 140 i fidanzati di 10 parrocchie del vicariato di Ragusa e dei paesi montani hanno celebrato, domenica scorsa, assieme al vescovo, mons. Giuseppe La Placa, la ricorrenza di San Valentino. L’incontro con i fidanzati sarà replicato domenica 19 a Comiso, nella parrocchia di Santa Maria delle Stelle, per le coppie dei vicariati di Comiso e Vittoria. Il vescovo ha benedetto ciascuna delle coppie, ricordando loro di essere “immagine di Dio che è Amore” e sottolineando come il compimento del progetto cui la coppia è chiamata è la famiglia. “Siete chiamati – ha aggiunto – a essere sacramento, segno visibile dell’amore della Santissima Trinità, a realizzare la comunione trinitaria nell’unità dell’uomo e della donna nella relazione, comunione di donazione reciproca che lo Spirito Santo cementa facendo dei due una carne sola. Amarsi nell’intimo mistero della Trinità. È questo il compimento del progetto di Dio sulla coppia”. Prepararsi al sacramento del matrimonio è quindi prepararsi a un progetto dello Spirito Santo. “Si deve amare questo progetto, perché – ha spiegato il vescovo ai fidanzati – amandolo si possa realizzare nella vita delle coppie per testimoniare l’amore del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, amore che dona, amore che accoglie, amore che unisce”.

A ciascuna della coppie presenti è stato fatto dono di una candela, simbolo di intimità e calore nella coppia; di un Rosario per alimentare la preghiera; di una matita perché la coppia sia uno strumento per realizzare il disegno di Dio.