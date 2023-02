Ucraina: card. Parolin, “si registra la difficoltà ad arrivare al cessate il fuoco”

“Si sta registrando la difficoltà di arrivare al cessate il fuoco, di mettere fine alle ostilità, di mettere fine ai combattimenti, tenendo conto soprattutto dell’aspetto umanitario, che sta molto a cuore alla Santa Sede”. Lo ha detto il cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, conversando con i giornalisti al termine dei colloqui bilaterali tra Italia e Santa Sede in occasione del 94° anniversario dei Patti Lateranensi. Sulla famiglia, altro tema al centro dei colloqui, “c’è una volontà di approntare misure strutturali per rafforzare la famiglia e il suo ruolo nella società, legate anche al tema della denatalità”. Per quanto riguarda le migrazioni, “da parte nostra – ha riferito Parolin – abbiamo sottolineato la necessità di percorsi di regolarizzazione dei flussi migratori” .