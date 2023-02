Diocesi: Gorizia, in serata a Cervignano messa presieduta dall’arcivescovo Redaelli con promesse di fidanzati e sposi

In occasione della festa liturgica di San Valentino, la parrocchia di Cervignano ospiterà nella serata di oggi, martedì 14 febbraio, la celebrazione eucaristica che il vescovo di Gorizia, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, presiederà alle 18.30 in duomo. Durante la messa ci sarà il momento in cui fidanzati e sposi faranno o rinnoveranno la loro promessa. Seguirà, alle 19.30, nella sala parrocchiale adiacente la cena “a lume di candela”. “L’invito a questa iniziativa – si legge in una nota – è rivolto alle equipe dei cammini di preparazione al matrimonio e alle coppie di fidanzati che li stanno percorrendo, agli animatori dei gruppi famiglia, alle associazioni e ai parroci perché estendano l’invito alle coppie. Un invito che coinvolge a rendere questa occasione un momento di incontro con l’altro e con il Signore”.