Diocesi: Lanusei, stasera ad Arbatax mons. Mura presiede la messa per gli innamorati

In occasione della festa liturgica di San Valentino, mons. Antonello Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei, presiederà alle 19 la celebrazione eucaristica per gli innamorati di ogni età presso la chiesa di San Giorgio ad Arbatax.

“Un appuntamento gioioso – affermano dalla diocesi di Lanusei – che, già da diversi anni, è diventata una bella occasione non solo per i fidanzati che si stanno preparando al matrimonio, ma anche per le coppie sposate che continuano a vivere l’amore come fondamento della loro unità e dell’essere famiglia”.