Patti Lateranensi: card. Parolin, “colloqui andati bene, momento sereno”

“I colloqui sono andati bene, è stato un momento sereno”. Così il cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, ha commentato il bilaterale tra Italia e Santa Sede, svoltosi a Palazzo Borromeo in occasione del 94° anniversario dei Patti Lateranensi. “Abbiamo registrato una coincidenza su alcune posizioni e temi e la disponibilità a lavorare insieme”, ha riferito il card. Parolin, conversando a margine con i giornalisti. Tra i temi trattati, ha reso noto il cardinale, ci sono stati quelli concordatari, come il Giubileo: “Siamo un po’ in ritardo con la preparazione”. Tra i temi “più vicini alla Chiesa italiana”, il porporato ha citato la famiglia, la povertà, la scuola. “Con il presidente della Repubblica abbiamo trattato i temi internazionali, come la guerra in Ucraina”.