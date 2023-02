Riconoscimenti: Loppiano, a Marco Bersanelli il premio internazionale “Renata Borlone, donna in dialogo”

Il Comitato scientifico del Premio internazionale “Renata Borlone, donna in dialogo” ha assegnato all’unanimità il riconoscimento per l’edizione 2023 a Marco Bersanelli, ordinario di Fisica e Astrofisica all’Università di Milano.

Il premio, giunto alla quinta edizione, è destinato ai cultori della ricerca scientifica quale riconoscimento onorifico per chi si è distinto in tale ambito e, allo stesso tempo, ne abbia espresso una sua valorizzazione umanistica. “Che sorpresa e che gratitudine – ha commentato Bersanelli –. Questo premio coglie un aspetto per me importantissimo: il desiderio che la bellezza sorprendente della creazione, che pian piano si svela grazie alla ricerca scientifica, sia una nuova e più profonda possibilità di lodare il Creatore. La testimonianza di Renata Borlone ci sostiene in questo sguardo”.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 26 febbraio 2023, dalle 9.30, all’Auditorium della Cittadella di Loppiano del Movimento dei Focolari, situata nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, alla presenza di rappresentanti del mondo scientifico e autorità civili. Bersanelli terrà una lectio dal titolo: “L’universo e noi. Verso i Confini dello spazio e del tempo”. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno e con il patrocinio della Città di Civitavecchia, città natale di Renata Borlone.