Ambiente: Commissione europea, presentata proposta per emissioni zero di nuovi autobus cittadini entro il 2030

La Commissione europea propone nuovi obiettivi per la riduzione di emissioni di CO2 per i nuovi veicoli pesanti (Hdv), camion, autobus e pullman. Si punta ad emissioni zero per gli autobus urbani entro il 2030 e alla riduzione del 90% delle emissioni dei camion entro il 2040. La proposta è stata presentata durante la conferenza stampa del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, a Bruxelles. Gli standard previsti dovrebbero ridurre l’inquinamento di camion, autobus urbani e pullman a lunga percorrenza, responsabili di oltre il 6% delle emissioni totali di gas serra (Ghg) dell’Ue e di oltre il 25% delle emissioni di gas serra prodotte dal trasporto su strada. “Nel 2050 quasi tutti i veicoli sulle nostre strade dovranno essere ad emissioni zero, la nostra normativa sul clima lo richiede e anche i nostri cittadini lo chiedono. I produttori si stanno impegnando per questo”, ha dichiarato il vicepresidente Timmermans. La Commissione propone norme gradualmente più severe per quasi tutti i nuovi veicoli pesanti con emissioni di CO2 certificate, rispetto ai livelli del 2019: 45% di riduzione delle emissioni dal 2030; 65% di riduzione delle emissioni dal 2035; riduzione delle emissioni del 90% dal 2040. In linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e di RePowerEu, la proposta ridurrà la domanda di combustibili fossili importati e aumenterà il risparmio e l’efficienza energetica nel settore dei trasporti Ue.