La Conferenza dei vescovi svizzeri promuove per il fine settimana del 18 e del 19 febbraio una colletta speciale per le persone che, in Turchia e in Siria, hanno subito e stanno subendo le conseguenze del terremoto. Durante le celebrazioni liturgiche di sabato e domenica prossimi verranno raccolti fondi quale segno di solidarietà con le sorelle e i fratelli dei Paesi coinvolti; il ricavato sarà destinato a Caritas Svizzera che provvederà a trasferirli a chi è nel bisogno.