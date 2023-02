Lavoro: Ocse, in Ue e nell’area euro tasso di disoccupazione ai minimi storici. In Italia stabile al 7,8%

Nell’Unione europea e nell’area euro, a dicembre 2022 il tasso di disoccupazione è rimasto ai minimi storici del 6,1% e del 6,6%, rispettivamente. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile o è diminuito in oltre il 70% dei Paesi dell’area euro, con il calo più significativo osservato in Austria (-1,5% da novembre a dicembre). Nell’ultimo mese del 2022, in Italia il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 7,8%, in Germania è sceso dal 3% al 2,9% mentre in Francia è salito dal 7% al 7,1%. Nella zona Ocse, il tasso è rimasto stabile, al 4,9%. Percentuale che si conferma per il sesto mese consecutivo, il valore più basso dall’inizio della serie nel 2001.