Persone con disabilità: ministro Locatelli, “metterle al centro e supportare le famiglie”. “Fondo sostegno caregiver si concretizzi in effettiva tutela”

“Dare centralità alla persona per migliorarne la qualità di vita e supportare le famiglie. Lo faremo innanzitutto attraverso la legge delega per la disabilità e con la riduzione dell’estrema frammentazione di norme e di fondi che riguardano il tema della disabilità. Abbiamo iniziato a lavorare in questa direzione: in legge di bilancio ho voluto inserire un fondo sperimentale, che abbiamo chiamato ‘Fondo per le periferie inclusive’, da 10 milioni di euro, destinato alle città con popolazione superiore a 300mila abitanti”. Così il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, in un’intervista a Interris.

In Italia le persone con disabilità sono oltre il 5% dell’intera popolazione, ossia tre milioni e centocinquantamila cittadini. Nel corso degli anni, il processo di inclusione in atto, ha fatto registrare diverse fasi e processi tesi a migliorare il vissuto quotidiano di ognuno. Per quanto riguarda i caregiver familiari , Locatelli ha spiegato che “non possono continuare a rimanere invisibili”. Di qui la decisione di “istituire un Tavolo di lavoro e di confronto: le iniziative assunte dai precedenti governi con l’istituzione del fondo per il sostegno ai caregiver devono concretizzarsi in un’effettiva tutela”.

Sul “Dopo di noi” il ministro ha spiegato che, nonostante alcune criticità, la legge 112/2016 “è uno strumento innovativo che ha permesso l’avvio di tanti progetti di vita autonoma e nel tempo ha iniziato a cambiare la prospettiva sull’accompagnamento alla vita adulta per le persone con disabilità grave”. “Ci attiveremo – ha assicurato – per sostenere i territori nella promozione e nella gestione dei percorsi abitativi e dei progetti”. Il Dopo di noi, ha concluso, “si costruisce prima, è un ‘Durante noi’; serve iniziare a progettare il futuro delle persone con disabilità insieme alle famiglie”.