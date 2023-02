Ucraina: Commissione Ue adotta una proposta per inserire il Paese nello spazio europeo di libero roaming

La Commissione europea adotta una proposta per inserire l’Ucraina nello spazio europeo di libero roaming. Lo comunica la Commissione Ue in una nota. L’Esecutivo Ue propone di includere il roaming nell’accordo di associazione Ue-Ucraina. “Una volta in vigore, i visitatori ucraini non dovranno più pagare alcun costo aggiuntivo per utilizzare i loro telefonini quando viaggiano nell’Ue, mentre i viaggiatori dell’Ue beneficeranno degli stessi diritti quando visiteranno l’Ucraina”, spiega la Commissione Ue. L’ingresso dell’Ucraina nell’area di libero roaming dell’Ue “è una delle azioni chiave per la piena attuazione dell’area di libero scambio globale e approfondita(Dcfta) Ue-Ucraina e per l’ulteriore integrazione del Paese nel mercato unico dell’Ue”. Si tratta del “primo caso di estensione del trattamento del mercato interno dell’Ue all’Ucraina”. La proposta è arrivata a seguito dell’annuncio della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione del 2022, di far entrare l’Ucraina nell’area di libero scambio. L’iniziativa arriva dopo l’impegno della Commissione con gli operatori dell’Ue e dell’Ucraina per “l’introduzione di misure volontarie che consentano di effettuare chiamate a prezzi accessibili o gratuite tra l’Ue e l’Ucraina”, che sono state appena prorogate.