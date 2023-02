Diocesi: Trani, il 16 febbraio la Rete delle associazioni di Barletta incontra l’arcivescovo D’Ascenzo

La Rete delle associazioni di Barletta incontra l’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Leonardo D’Ascenzo. La Rete, si legge in una nota congiunta diffusa dalla stessa Rete e dalla diocesi, “raccoglie e coordina le attività di tante associazioni del Terzo settore di Barletta. Si tratta di organizzazioni che, con enormi sacrifici, affiancano e a volte sostituiscono l’amministrazione pubblica nell’erogazione, gratuita, di fondamentali servizi in molteplici e svariati settori: dal contrasto alla povertà e alla violenza alla tutela dell’ambiente, della salute, degli animali, delle persone con disabilità, dell’infanzia, dell’adolescenza, degli anziani e in generale delle fasce più deboli ed emarginate della comunità, nonché promotrici di servizi culturali”.

Su questi e altri temi, tra cui lo sviluppo del turismo religioso, il prossimo 16 febbraio, alle ore 18, presso la sala riunioni della chiesa di S. Antonio si terrà un incontro tra la Rete delle associazioni di Barletta e l’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo.

“Si tratterà di un momento informativo e conoscitivo circa le iniziative e le attività della Rete delle associazioni locali, associazioni che svolgono un ruolo sociale e culturale essenziale, arricchendo la comunità e contribuendo alla sua migliore evoluzione stimolando la cooperazione, il mutualismo e la solidarietà”, prosegue la nota.

All’incontro che, da parte ecclesiale si inserisce nel secondo anno del cammino sinodale denotato dal promuovere cantieri di ascolto delle diverse realtà operanti nel territorio, potranno prendere parte anche associazioni non facenti parte della Rete.