Scienza: Commissione Ue, annunciati i vincitori dell’ultimo bando Marie Skłodowska-Curie

La Commissione europea annuncia i vincitori dell’ultimo bando Marie Skłodowska-Curie (Msca) del valore di 257 milioni di euro per le borse di studio post-dottorato. Sono stati selezionati 1.235 ricercatori che lavoreranno a progetti di alto livello in tutte le discipline scientifiche. Lo comunica la Commissione Ue in una nota. La maggior parte dei progetti selezionati riguarda i settori delle scienze sociali e umanistiche (24,5%), delle scienze della vita (21,3%), delle scienze dell’informazione e dell’ingegneria (13,9%) e della chimica (13,8%).”Ci congratuliamo vivamente con questi 1.235 scienziati che sono stati selezionati per le prestigiose borse post-dottorato Marie Skłodowska-Curie. Inoltre, siamo lieti di annunciare che finanzieremo altri 58 eccellenti ricercatori nei cosiddetti Paesi allargati che desiderano portare avanti i loro studi innovativi, grazie al bando per le borse dello Spazio europeo della ricerca per la diffusione dell’eccellenza”, ha detto la commissaria Ue per la Ricerca, Mariya Gabriel. I borsisti selezionati svolgeranno i loro progetti presso Università, centri di ricerca e imprese in 48 Paesi. Ci si potrà candidare al prossimo bando dal 12 aprile 2023.