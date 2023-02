Patti Lateranensi: iniziato bilaterale Italia-Santa Sede

È iniziata a Palazzo Borromeo la seconda fase del tradizionale bilaterale tra Italia e Santa Sede in occasione del 94º anniversario dei Patti Lateranensi. Nella delegazione italiana, guidata dal presidente della repubblica Italiana, Sergio Mattarella, sono presenti il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il ministro del Lavoro, Marina Cantinone, il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra. Nella delegazione della Santa Sede, guidata dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, sono presenti – tra gli altri – mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati, il card. Matteo Zuppi, presidente della Cei, e il segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi. Assente giustificata per motivi di salute il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.